Razer, sınırlı sayısaki ürettiği Razer Phone'u duyurdu...

Ürettiği oyuncu aksesuarları ile tanınan Razer, geçtiğimiz yılın sonlarına doğru Razer Phone ile karşımıza çıkmıştı. Oyuncu telefonu olarak tanıtılan Razer Phone, Snapdragon835 yonga seti ve 8 GB RAM'i ile adeta bir donanım canavarıydı.

Telefon 5.7 inç büyüklüğündeki 1440 x 2560 çözünürlüklü 120 HZ ekran yenileme hızı ile sektörde bir ilke imza atan Razer Phone, 12 megapiksel +13 Megapiksel çift kamera kurulumu ile ön plana çıkıyor.

Android Nougat ile kutusundan çıkan Razer Phone için bugün yeni bir duyuru geldi. Razer, Razer Phone Gold Edition'ın normal sürümüne göre tek fark arkadaki Razer logosunun altın renginde olmasıdır.

Razer Phone Gold Edition, normal sürümü gibi 699.99 dolardan satışa sunulacak. Sınırlı sayıda üretilen Razer Phone Gold Edition malesef Türkiye pazarında satışa sunulmayacak.



Siz Razer Phone sahibi olmak ister misiniz?