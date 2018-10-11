Heyecanla beklenen oyun aksesuarları üreticisinin yeni telefonu Razer Phone 2 resmen tanıtıldı...

Bir süredir hakkında dedikodular dolaşan Razer Phone 2 resmileşti. Oyuncular için özel olarak tasarlanan telefonu ikinci sürümü de gelişmiş özellikleriyle kullanıcılarını memnun edecek.

Farklı özellikleri bulunan telefonun ekranı 5.72 inç büyüklüğünde 1440x2560 piksel çözünürlük sunan bu ekran gerçek 120 Hz desteği sunuyor. Snapdragon 845 işlemcisinden güç alan telefon Vapor-Chamber Cooling System adı verilen özel bir soğutma sistemine sahip. Bu sistem sayesinde daha serin kalabilen telefonda 8 GB RAM bulunuyor.

Dual kamera teknolojisine sahip ana kamerası bulunan telefonda 12+12 megapiksel ve sırasıyla f1.75 ve f/2.6 diyaframa sahip kamera modülü yer alıyor. Ön kamera ise 8 megapiksel çözünürlük sunuyor ve f/2.0 diyaframa sahip.

4000 mAh pili bulunan telefonda Qualcomm QuickCharge 4.0+ hızlı şarj teknolojisi, IP67 standarlarına suya ve toza dayanıklık gibi özellikler de yer alıyor. Telefon Android 8.1 Oreo ile kutusundan çıkacak.

Razer Phone 2'nin ilginç bir özelliği ise arka yüzünde bulunan aydınlatmalı firma logosudur. Bu logonun renklerini istediğiniz gibi ayarlayabiliyorsunuz. Bu ilginç pil tüketimine nasıl bir etkisi olacağı bilinmiyor. Telefonun yurtdışı fiyatı 799 dolar olarak açıklandı.





Razer Phone 2 teknik özellikleri

5,72 inç, 1440 x 2560 piksel, Corning Gorilla Glass 5, IGZO IPS LCD, 16:9 oran, Gerçek 120 Hz, 650 nit ekran

Qualcomm Snapdragon 845

Adreno 630 GPU

8 GB RAM

64 GB depolama

512 GB’a kadar microSD kart desteği

12 megapiksel, OIS destekli, f/1.75, geniş açı ve 12 Megapiksel, f/2.6, 2x optik zoom destekli dual ana kamera

8 Megapiksel f/2.0 ön kamera

Android 8.1 işletim sistemi

4000 mAh pil

Wi-Fi 802.11 a, b, g, n, ac, Bluetooth 5, NFC, USB Type-C

158.5 x 79 x 8.5 mm