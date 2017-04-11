Qualcomm ile Apple arasındaki sorun büyümeye devan ediyor. Bununla birlikte Qualcomm, karşı saldırı modemlerindeki problem sebebiyle Apple'a dava açacak.

Normalde patent problemleriyle gündeme gelen Apple, bu kez Qualcomm ile başı belada. Qualcomm tarafından yapılan açıklamaya göre dava açıyor. Apple'ın Qualcomm'un ürettiği Snapdragon işlemcide bulunan modem çipsetini tam performans kullanmadığı ve bu nedenle Intel ile rekabet edemekleri de vurgulanıyor. Sorun tam anlamıyla bu kez patent problemi değil. Bu iki şirket arasında açılan patent davalarına her ne kadar alışık olsak bile bu kez durumlar farklı.

Qualcomm ile Apple arasında neden sorun çıktı?

İki şirket arasındaki iddia oldukça ilginç. Qualcomm direkt olarak kendi modemlerinin aslında Intel'den daha iyi bir performans gösterebileceğinden emin gözüküyor. Qualcomm'a göre, Apple, Qualcomm'la yapılan anlaşmalara aykırı ve hatalı davranmış.

Qualcomm yapmış olduğu açıklamasıyla Apple ile arasında yaşanan gerginliği bir üst seviyeye taşıyor. Apple, ayrıca Ocak ayında Qualcomm'a karşı milyar dolarlık bir telif davası açmıştı. Şimdide çip üretici, kendi teknolojisinin değerini kabul etmeyi reddettiği iddiasıyla iPhone üreticisi olan Apple'a karşı yasal yollar ile savunma kararını aldığını açıkladı.

Apple, Intel modemi kullanan iPhone 7'lerin üstün olduğunu ve bu sebeple tüm müşterlerinin aynı kalitede ürün kullanması adına Intel modeli olan ürünlerini geri çekip tercihini Qualcomm'dan yana kullanmıştı.

Peki siz Apple ve Qualcomm arasında yaşanan bu gerginliği nasıl değerlendiriyorsunuz?