Qualcomm, Snapdragon 835 İle Parlıyor!

Geçtiğimiz günlerde yapılan küçük bir tanıtım ile SnapDragon 835 adı verilen işlemci ile ilgili detaylar paylaşılırken yeni işlemcinin 2017’nin ilk günlerinde başlayacak CES dahilinde tanıtılacağı belirtildi. Telefonlarda mevcut problemlerin birçoğunu ortadan kaldırabilecek düzeyde olan Snapdragon 835 özellikle oyun gibi yüksek performans gerektiren uygulamaların kullanımı sırasında telefonum aşırı ısınmasını önleyecek, performans sağlayacak ve aynı zamanda aşırı tüketimi de belirli oranlarda düşürecek. Bu açıdan 2017 yılı itibariyle Snapdragon 835 donanımı ile piyasaya sunulacak telefonlar önceki versiyonlara göre çok daha iyi bir kapasitede olacak.

Fuara Damga Vurabilir!

Qualcomm tarafından resmi internet sitesi ve sosyal medya hesapları üzerinden yapılan açıklamalarda Snapdragon 835 işlemcinin CES 2017 dahilinde tanıtılacağı net bir şekilde ifade edilirken şimdiden gözler fuara çevrildi.

Özellikleri Neler?

Özellikle yüksek performansıyla uzun zamandan beri dikkat çekmeyi başaran SD 835 katılacağı fuarda en gözde ürünlerden bir tanesi olabilir. Dünya genelinde mobil üreticilerin en önemli iş ortaklarından birisi olan Qualcomm yeni ürettiği işlemci ile birlikte telefonların daha iyi bir hale gelmesini sağladığı gibi telefonların performansında yüzde 27, düşük güç tüketiminde ise yüzde 40 gibi bir oran yakalamış durumda.