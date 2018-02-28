Qualcomm, Snapdragon 700 serisini piyasaya sürdü. Snapdragon 700 serisi Qualcomm AI Motoru'nu kullanıyor. Qualcomm, Asus'la ortaklığını duyurdu.

Qualcomm, Salı günü Mobile World Congress'de (2018) düzenlediği basın toplantısında, Snapdragon 700 Mobil Platform serisini, uygun fiyatlı cihazlar için sonraki bir dizi sistem-on-chip (SoC) olarak başlatacağını duyurdu. Yeni Snapdragon serisi, daha önce premium Snapdragon 800 serisine özgü özellikler ve performans sunmak üzere tasarlandı. Ayrıca, geçtiğimiz hafta açıklanan ve cihaz üzerinde AI tarafından desteklenen kullanıcı deneyimlerini hızlandırmayı amaçlayan Qualcomm Yapay Zeka Motoru (AIE) aracılığıyla cihazdaki AI desteği de bulunuyor. San Diego merkezli şirket Snapdragon 5G modül çözümlerini ek olarak duyurdu ve Asus'la olan ortaklığını, RF Front End (RFFE) modem-anten çözümünü Snapdragon 845 SoC ve X20 Gigabit LTE modem ile entegre ederek yaklaşan bir prim ZenFone'a dönüştürdüğünü belirtti akıllı telefonun yanısıra yeni 'Always-Connected' PC modelleri sunuyor.

Snapdragon 700 serisi, geçen yılki Snapdragon 660 SoC'ye kıyasla AI performansının iki katı ve yüzde 30'dan fazla güç verimliliği sunmak için öne çıktı. Snapdragon 700 serisindeki yeni mimariler, bir Altıgen Vektör İşlemci, Adreno Görsel İşleme alt sistemi ve Kryo CPU'nun birleşimi yoluyla heterojen hesaplama imkanı sunuyor. Özellikle AI'yi gelecekte çok çeşitli mobil cihazlara sunmak için Snapdragon 700 serisi, çok çekirdekli Qualcomm AI Motorunu kullanıyor. LTE, yeni Wi-Fi standartları ve Bluetooth v5 için de desteği bulunuyor.

Gelişmiş görüntü sonuçları için, Snapdragon 700 serisi Qualcomm Spectra ISP'yi kullanıyor. Şirket, yeni geliştirmenin gelecekteki uygun fiyatlı cihazlara "profesyonel kalitede kamera özellikleri" de ekleyeceğini iddia ediyor. Ek olarak, yeni SoC serisi, uyumlu cihazlarda yalnızca yüzde 15 oranında şarj sağlamak için Qualcomm Hızlı Erişim 4+'yı ana hatlarına getirecek.

Qualcomm, Snapdragon 700 serisini tercih eden OEM ortaklarının ayrıntılarını açıklamadı. Bununla birlikte, şirket medya etkileşimi sırasında yeni SoC serisinin ticari örneklerinin bu yılın ilk yarısında bazen müşterilere ulaşması beklendiğini belirtti. Qualcomm, Snapdragon 700 serisinin yanında, OEM'lerin gelecekteki mobil aygıtlarında 5G desteğine olanak tanıyacak yeni Snapdragon 5G modül çözümlerinin geliştirildiğini ortaya koydu. Modüllerin dijital, RF, bağlantı ve ön uç işlevlerini kapsayan binden fazla bileşen içerdiği iddia ediliyor. Uygulama işlemcisi, baz bant modemi, bellek, güç yönetimi entegre devresi (PMIC), RFFE, antenler ve bazı pasif bileşenler gibi bileşenler var, sonuçta gerçeğe hızlı 5G deneyimi yaşatırlar.

Qualcomm, yeni Snapdragon 5G modüllerinin, ayrı bileşenleri kullanan tasarımlara kıyasla yüzde 30'luk bir ayak izinde bir azalma sağlayacağına inanıyor. Dahası, gelişmiş modüllerin örneklenmesi 2019'da bekleniyor, ancak avuçiçi cihazlarınızda yeni nesil teknolojiyi daha fazla deneyimlemek için beklemek zorunda kalabilirsiniz.

Bu arada Qualcomm ve Asus, RFFE modem-anten çözümünü Snapdragon 845 SoC ve X20 Gigabit LTE'yi yeni bir premium akıllı telefon ve 'Always Connected Windows 10 tabanlı cihazlarla sunmak için birlikte çalışıyorlar. Akıllı telefon, Asus'un basın toplantısında Salı günü gelecek nesil ZenFone amiral gemisi olarak başlayacak. Qualcomm, RFFE paketini kullanarak Asus'un üst seviye bağlantı ve uzun pil ömrü sunmak için sistem düzeyinde optimizasyonu kullanacağını belirtti.