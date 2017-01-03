Qualcomm, resmi duyurulardan önce Asus Zenfone AR'yi açıklayarak büyük bir dikkat çekti. İşte Asus Zenfone AR ile ilgili detaylar.

Qualcomm, çok yakında gerçekleşmesi beklenen resmi duyuru öncesinde yaptığı bir hata ile Asus Zenfone AR tanıtımını gerçekleştirdi. Yapılan son paylaşımlarda Qualcomm tarafından yanlışlıkla basın açıklamasının yapıldığı ve Asus için ciddi bir kayıp yaşatabileceği belirtildi. Asus Zenfone AR hakkında yapılan yazılı basın açıklamasında yeni sanal gerçeklik sistemi ve telefon hakkında detaylı bilgiler elde edildi.

Google Tango İle Geliyor!

Yapılan sızdırmalara göre Asus Zenfone AR Google Tango ve Google Daydream ile gelecek ilk cihaz. Bu bakımdan Asus Zenfone AR piyasaya çıktıktan sonra bu özellikleri ile yüksek satış rakamlarına ulaşabilir.

Asus Zenfone AR Özellikleri Neler?

Sızdırma sonrasında yeni Asus Zenfone AR'ın, Snapdragon 821 yonga seti ile çalışacağı da onaylanmış oldu. Özellikle geçtiğimiz günlerde gündemde yer alan iddialarda Snapdragon 835 yonga setinin kullanılacağı belirtiliyordu. Fakat sızdırma sonrasında SD 835 iddiaların da asılsız olduğu görüldü.

4 Ocak’ta Tanıtılacak!

Asus tarafından Asus Zenfone AR tanıtım programı CES’e göre ayarlanmıştı. Öyle ki 4 Ocak'ta Tüketici Elektroniği Fuarı olarak adlandırılan CES 2017 ile birlikte Asus Zenfone AR tanıtılacak ve fuarda tüm dikkatler Asus standına çekilecekti.