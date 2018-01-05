Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, artan kripto para ilgisine kayıtsız kalmadı.

Son zamanların popüler para birimi kripto para birimine Rusya'da katılıyor. Devlet Başkanı Putin, ulısal bir kripto para birimi için yetkililere talimatta bulundu.

Financial Times'ın vermiş olduğu bilgilere göre, Putin'in ekonomi danışmanı Sergei Glazev, kripto parayı bir toplantıda "faydalı güç" olarak nitelendirdi. Toplantıda konuşma yapan Glazev, "Bu araç, devletin faydasına olan hassas faaliyetler için bize çok uyuyor. Batının yaptırımlarına saygı duymaksızın hesaplarımızı paydaşlarımızla dünyanın dört bir yanında konumlandırabiliriz" açıklamasında bulundu. Geliştirilecek olan "cryptruble"nin yasal para birimiyle eşit değerde olması bekleniyor.

Putin'in kripto paraya ilgisini ilk kez Ethereum kurucusu Vitalik Buterin basına açıklamıştı. Şu an için Rusya Merkez Bankası'nın bunu basıp basmayacağı bilinmiyor. Geçtiğimiz aylarda da kripto paraların birer varlık sınıfı olarak kabul edilmesi gündeme gelmiş, Rusya Maliye Bakanı Anton Siluanov ise gerekli düzenlemelerin yapılacağını belirtmişti.

Avrupa Birliği ülkeleri kripto paralara mesafeli olma çağrısı yaparken Rusya'dan bu hamle geldi. Tam olarak çalışmaların seyri hakkında net bir açıklama yok. Rusya'nın kripto paradaki konumunu önümüzdeki yıllar gösterecek.