PUBG mobil cihazlar için dün Çin'de Tencent tarafından yayınlandı...

Son zamanların popüler oyunlarından biri olan PUBG mobil cihazlara geldi. Şimdilik sadece Öin'de oynanabilen oyunun yakında bütün dünyada oynanabilir olmasını bekliyoruz.

Bundan bir ay önce ön kayıtlara başlayan oyun dün indirmelere izin vermeye başladı. Oyunu sizlerde indirebilirsiniz ancak VPN yardımı ile oynayabilmenizi tahmin ediyoruz.

Oyunu neredeyse 700 MB indirme işleminden sonra oyuna girmeniz mümkün görünüyor. Oyun hem Android hemde iOS için aktif durumdadır.



Siz PUBG oyununu indirdiniz mi?