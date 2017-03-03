Sanatsal fotoğraflar oluşturmak sevilen Prisma uygulaması yeni bir güncellemeye kavuştu. Bununla birlikte Prisma uygulamasına yeni bir özellik dahil edildi.

Fotoğraflarına sanatsal bir dokunuş yapan Prisma uygulaması Google Play Store ve App Store'da en çok indirilen uygulamalar arasındaki yerini almayı başarmış olup güncellemeler ile yeni özelliklere kavuşan Prisma, en son en boy oranı kısıtlamasını kaldırmıştı. Facebook üzerinden Prisma filtreleriyle canlı yayın yapma imkanı sunmuştu.

Çalışma yapısıyla ilk başlarda her ne kadar eleştirilmiş olsa da filtreleri tek seferde indirme özelliğine kavuştu. Bugün ise Prisma filtre konusunda bir yeniliğe daha gitti. Gelir sağlamak adına Prisma'ya yeni filtreler de eklendi. Fakat bu filtreler tahmin edebileceğiniz gibi ücretli olarak sunulmaktadır.

Prisma mağaza bölümünde satılan filtreler ise her geçen gün artıyor. Bununla birlikte Prisma'nın ücretli olarak satılan filtrelerin ilgi görüp görmeyeceği de merak konusu oldu.

Peki siz Prisma'nın yeni filtrelerini denemek için ücret ödemeyi düşünüyor musunuz?