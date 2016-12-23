Prisma Sosyal Medya Mı Olacak?

Özellikle yaz aylarında piyasaya sunulduktan sonra oldukça ilgi çeken ve milyonlarca telefon da kullanılmaya başlanan Prisma için farklı bir dönüşüm söz konusu. Öyle ki uygulama için geliştirilen yenilikler ile birlikte sistemin daha çok sosyal medya platformu olma yolunda ilerleyeceği ve bu konuda çeşitli geliştirmelerin ekleneceği açıklandı.

Prisma Çok Popüler!

Google Play Store ve App Store gibi uygulama mağazalarından en çok listelerinde üst sıralarda yer almayı başaran Prisma özellikle video desteğinin sağlanması ile birlikte dikkat çekmişti. Üstelik uygulama için canlı yayın platformları üzerinden sağlanan destek ile birlikte çeşitli efektlerin canlı yayın sırasında dahi kullanılması mümkün olmuştu.

Yaşanan bu gelişmeler Twitter ve Instagram gibi farklı sosyal medya uygulamalarına yönelik de şu anda çok sıkı bir rakibin oluştuğunu gösterirken bu konuda önümüzdeki dönemlerde resmi açıklamaların yapılabilir.

Basit bir fotoğraf düzenleme uygulamasından dünya geneline açılacak bir sosyal medya haline gelebilecek Prisma, bu bakımdan şu anda ciddi bir potansiyeli elinde bulunduruyor. Uygulamanın bu konuda değişim göstermesi çok daha fazla ilgi görmesini de sağlayabilir. Bu açıdan şu anda temel düzeyde olsa da uygulama için yapılacak yenilikler bu alanda fark yaratabilir.