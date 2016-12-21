Prisma'da Çözünürlük İki Katına Çıkıyor

Prisma hakkında gelen son bilgilerde firmanın yenilikler peşinde olduğu görüldü. Üstelik planlamalara göre Prisma bugüne kadarki en büyük güncellemelerinden birini görüyor.

En Boy Oran Sınırlaması Kalktı

Prisma için en büyük yenilik fotoğraflarda uygulanan kare biçiminin iptal edilmesi. Bundan böyle istediğiniz en / boy oranını kullanabileceğiniz bir Prisma gelecek ve böylece sınırlama olmaksızın Prisma üzerinden efekt kullanılabilecek.

Çözünürlük Arttı

Üstelik Prisma’daki yenilikler sadece bu değil. Prisma efektlerinin her zamankinden daha keskin olmasını sağlayacak çözünürlük için de iki kat bir artışa gidildi.

Konuma Göre İçerik Paylaşımı Geliyor

Prisma üzerinden kişilerin konuma bağlı bir paylaşım yapması halinde bu paylaşımlar yakınlardaki sadece yakındaki Prisma kullanıcılarına gösterilecek.

Bu Detaya Dikkat!

Belirtilmesi gereken önemli bir detay ise kare görüntü formatının zorunluluğunun kaldırılmasının yalnızca şu anda iOS'a gelmesi. Geliştirilen yeni özelliklerin Android için Prisma'ya ekleneceği düşünülse de bu konuda kesin bir açıklama yapılmamış durumda.

Fakat kullanıma sunulduğu ilk günden itibaren kişilerin en çok dikkatini çeken uygulamalardan birisi olan Prisma için böylesine bir güncellemenin gelecek olması uygulamanın daha başarılı ve kullanışlı olmasını sağlayacak. Bu durum da kuşkusuz uygulamanın kullanım oranlarına direk etki edecektir.