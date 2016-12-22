Porsche Misson E'nin İç Tasarımına Bayılacaksınız!

Bir önce ki haberimizde paylaştığımız elektrikli otomobil Porsche Mission E’nin iç tasarımı görenleri etkiliyor. Dış görünüşü muhteşem olan aracın iç tasarımı da kusursuza yakın durumda. Porsche’nin resmi Youtube sayfasından yayınlanan videoya bakacak olursak muhteşem bir araç içerisinin bizleri beklediğini gözlemliyoruz.

Saf, yenilikçi ve kaliteli bir görüntüye sahip olan araç içerisi günlük kullanıma da gayet uygun olmuş. Konsol içerisinde ki OLED ekran, göz takip sistemi, arka görüş aynasında ki kamera, yolcu koltuğunda bulunan holografik bilgi-eğlence ekranı sürücülerin tüm ihtiyaçlarını karşılayacak nitelikte. Aynı zamanda bu özelliklerin bu kadar sade şekilde sunuluyor olması da etkileyici. Aşağıdan bu videoyu izlemeniz mümkün.