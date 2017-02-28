Otomobil üreticisi firma Porsche, ilk bilgisayar duyurusunu yaptı. Bununla birlikte 'si bir arada Book One süprizi yaptı.

Porsche, Porsche Design adıyla teknoloji dünyasına ilk girişi yaptı. Bununla birlikte bilgisayarın duyurusunu teknolojinin kalbinin attığı yerde duyurdu. Mobil Dünya Kongresi etkinliğinde duyurusu gerçekleştirildi. Porsche Design bu işi başlatmak için MWC 2017'yi bekledi.





Intel Core i7-7500U işlemci, 16GB RAM ve 512GB SSD depolama alanı bulunuyor. Ekrana gelince, 13,3 inç QHD + (3200x1800) IPS bulunuyor. Porsche Design Book One ile ilgileniyorsanız, oldukça kuruşunuza para basmanız gerekiyor. ABD'de 2,495 ABD doları veya Almanya'da 2,795 ABD doları olmak üzere Nisan ayında piyasaya çıkacak. Lüks teknoloj ürünlerine sahip olmak isteyenlerin tercih edebileceği bir bilgisayar olduğunu söylemek mümkün. Gerçi bu fiyat bize garip gelmedi. Çünkü zaten otombilde de lüks olan bir marka teknolojide de bu durumu devam ettirmesi gerekiyor.



Book One'ın teknik özellikleri ise etkileyici görünüyor. Çevre Birimleri iki USB-3 ve iki adet USB-C jak yoluyla bağlanabilir. 5 megapiksel kamerası biyometrik yüz tanıma için bir kızılötesi sensöre sahiptir. Klavye aydınlatılır olmakla birlikte ekranda yazmak için bir kalem yer almaktadır.



Mobil Dünya Kongresi'nde 2'si bir arada bilgisayarı Book One ile bir sürpriz yapan Porsche, böylelikle bilgisayar sektörüne girmiş oldu. Dokunmatik bie ekrana sahip olan bilgisayar üst seviye bir deneyim sunmayı amaçlıyor.



Peki siz Porsche'ın bilgisayarını nasıl buldunuz?