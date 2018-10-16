Nepal halkına porno yasağı getirildi. Cezanın çok ağır olduğunu belirtelim...



Nepal'de 25 binden fazla pornografi içeren internet sitesi kapatıldı. Yasağı ihlal edenlere 1 yıl hapis cezası verilecek. Pornografik internet sitelerinin kapatılması kararı hükümetin bu sene çıkarmış olduğu "internette pornografik içeriklerin yayınlanması yasağı kanunu" çerçevesinde alındı.

Nepal Telekom Kurumu yetkilisi Min Prasad Aryal, bunun daha başlangıç olduğunu belirterek, yasağa uymayanların 4 bin 200 dolar para cezası alabileceğini ve lisanslarının iptal edilebileceğini söyledi. Kanuna görei yasağı ihlal edenlere 1 yıla kadar hapis cezası da verilebiliyor.

Nepal hükümeti, 2011 yılında da benzer bir yasak getirmiş ancak bu kadar ciddi cezaları uygulamaya koymamıştı. Buna ek; yapılan araştırmalara göre internetteki en popüler pornografik siteler ziyaretçileri kötü amaçlı yazılım riskiyle karşı karşıya bırakıyor.

Bu siteler oldukça fazla kişiler tarafından ziyaret ediliyor ve yayınlanan reklamlar ile ziyaretçiler farkında olmadan bilgisayarlarına zararlı dosyaları kaydediyor. Kötü yazılımların arkasında bu sitelerin kendileri değil, bu sitelere reklam verenler bulunuyor. Microsoft Windows kullanıcılarının risk altında olduğunu söyleyen araştırmacılar, siber suçluların bu alanda daha çok çalıştıklarını belirtti.