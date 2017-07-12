Dünyanın en büyük porno sitesi olan Pornhub şimdi milyonlarca kullanıcın pasaport bilgisini istiyor.

Dünyanın en büyük yetişkin içerik sitesi olmasıyla bilinen site ilginç bir uygulamayı Rusya vatandaşları için başlatmaya hazırlanıyor. Bunun beraberinde Rusya üzerinde siteye girerken telefon numaraları, sosyal medya hesapları ve pasaport bilgileri girmek zorunlu olacak.

Peki neden böyle birşey yapılıyor?

Geçtiğimiz yıl Eylül ayında bu yana Pornhub yasaklandı. Yasağın sebebi ise çocukların gelişimini kötü etkiliyor olması. Bu gerekçe ile yetişkin içerik sitesi yasaklıydı. Premium hesaplar hediye ederlerde yasağın kalkıp kakmayacağını site kurucuları Rusya hükümetine sordu. Karşılarında Rusya hükümetinin "hayır" cevabını aldılar. Yaşanan bu durumdan sonra politik bir entrika yaşandı.

Devlet başkanı Vladimir Putin'in rakipleri, onun uzun zamandır müttefiki olan Dmitry Medvedev'i hedef alan yasaklı bir belgeseli Pornhub yayınlayınca durum değişti. Bir kez daha site kurucularıyla masaya oturuldu. Söz konusu yasak belli oranda kaldırıldı. Böylelikle Ruslar eğer yetişkin içerikler izlemek istiyorsa siteye üye olmak için pasaport numaralarını da vermeleri gerekiyor.

Hali hazırda bu iş nereye gider bilmiyoruz ancak söz konusu site bir nevi propoganda aracı olarak kullanılacak gibi. Porno sitesi artık milyonlarca kullanıcının pasaportlarına ve cep telefonlarına bağlı sosyal medya hesapları aracılığıyla giriş yapmasını gerektiriyor. Neyse ki, şok kararı yalnızca Rusya'daki kullanıcıları etkileyecektir.

Peki siz Rusya ile yetişkin sitesinin yaşadığı bu durum için ne düşünüyorsunuz?