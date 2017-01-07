Resmi Gazetede yayınlanan yeni kanun hükmünde kararname ile birlikte artık polislerin daha fazla yetkiye sahip olacağı belirtildi.

İnternet üzerinde abonelerin kimlik bilgileri detaylı bir şekilde hizmet sağlayıcılarda bulunurken, polis artık istediği abonenin bilgilerine erişim sağlayabilecek. 680 numaralı kanun hükmünde kararname Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girmesinin ardından Türkiye'de çok fazla ön plana çıkarılmasa da polisin özellikle terörle mücadele noktasında eli çok daha güçlendirilecek.

Propaganda Yapanlar Hemen Bulunacak!

Türkiye'de başlayan terör olaylarının bir benzeri sosyal medya üzerinden de yaşanırken sahte profiller üzerinden yapılan TERÖR propagandası polis tarafından başlatılan sıkı takip ile önlenecek. İnternet abonelik bilgilerinin ulaşılabilir duruma gelmesi, internet üzerinden suç işleyen kişilerin çok kısa süre içerisinde belirlenmesini sağlayacak. Bu bakımdan polise verilen yetki ile birlikte Türkiye'de artık yeni bir dönem başlıyor.

Bilgi Verilmesi Zorunlu!

Elde edilen bilgilere göre polis bilgi talep etmesi halinde erişim sağlayıcıları, yer sağlayıcıları ve içerik hizmeti veren firmalara kadar her türlü platformdan gerekli kullanıcı bilgilerini istenebilecek. Özellikle TTNET gibi Türk Telekom tarafından Türkiye'deki yoğun olarak sunulan internet hizmetlerinde hangi abonelik bilgileri ile içeriklerin paylaşıldığı ve terör propagandasının yapıldığı sadece tek bir sorgulamayla gerçekleşebilecek. Üstelik servis sağlayıcılarının polis tarafından talep edilen bilgileri karşılaması, eksiksiz ve doğru bir şekilde bilgi sağlaması zorunlu. Bu açıdan isteğe bağlı bir durum olmadığı gibi polis çok kısa süre içerisinde farklı bilgilere erişim sağlabileyecek.