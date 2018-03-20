Çiftlik Bank soruşturması tüm hızıyla devam ediyor dün gece 7 şehirde 19 adrese baskınn yapıldı...

Geçtiğimiz günlerde Çiftlik Bank'ın COE'su Mehmet Aydın'ın eşi ve üst yöneticiler tutuklandı. Bu kişilerin ifadesi doğrultusunda yeni adresler elde eden polis dün gecenin ilerleyen saatlerinde 7 şehirde 19 adrese baskın düzenledi.



Sakarya Gevye Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Çanakkale, Bursa ve Manisa'da göz altına alınan 4 şüpheli Sakarya'ya getirildi. Sevk edildikleri mahkeme tarafından tutuklanıp ceza evine gönderildiler.

Soruşturma çerçevesinde İstanbul'da 7, Bursa'da 6, İzmir, Çanakkale, Manisa, Malatya ve Balıkesir'de birer kişi hakkında yakalama kararı mevcut. Tahmin ediyoruz ki bu baskınlar daha bir süre devam edecektir.