Milyonların severek oynadığı Pokemon Go için büyük güncelleme nihayet yayınlandı. Peki Pokemon Go'nun güncellemesinde hangi yenilikler var?

Sanal gerçeklik oyunu olan Pokemon Go için büyük güncelleme nihayet yayınlandı. Bununla birlikte birçok yeni özelliğe kavuşan oyun daha iyi bir deneyim sunmayı amaçlıyor. İlk çıktığı günden bu yana büyük ses getiren oyunun serinin fanları tarafından büyük bir ilgi ile karşılanmıştı. Yakın zamanda gelecek yeni bir güncelleme ile farklı özellikler kazanak.

Oyunun dağıtımını ve geliştirici olan firma yetkilileri tarafından yapılan açıklama ile birlikte oyuncuların beklediği müjdeli haber nihayetinde geldi. Oyuncular artık birbiri arasında pokemon ticaretini oyunda yapabilecek. Ayrıca yetkililer düello modunun olacağını bu sayede oyuncuların istediği kişilerle karşılıklı olarak savaşabileceğini de belirtti. Oyun içi rekabetin olması Pokemon Go için gerçekten etkileyici bir özellik olacak.

Tatlı rekabetler her zaman için oyun devlerini yüceltmiştir. Bununla birlikte Pokemon Go'nun oyuncu kitlesinin de artması bekleniyor. Her ne kadar yetkililer tarafından bu özellikler hakkında detaylı bilgi verilmemiş olsa da söylentilere göre Düello modunda savaşı kazanan kişi aynı zamanda kaybeden kişinin pokemonunu alacak. Ki bu gerçekten mantıklı bir dedikodu. Güncelleme için çalışmaların sonuna gelindiği de yetkililer tarafından belirtilenler arasında.

Kısa bir süre sonra karşımıza çıkması beklenen Pokemon Go güncellemesi hakkında siz ne düşünüyorsunuz?