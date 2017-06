Oyuncu kitlesinin yüzde 90'ını kaybeden Pokémon Go, hala en çok kazanan oyun. Peki bu kadar para nasıl oluyorda kazanılıyor?

Geçtiğimiz ayların önemli bir ismi olan Pokemon Go, trendi eskisi gibi değil. Uğruna ölenler mi dersiniz, hırsızlıkla suçlananlar mı.. Bir Pokemon Go, efsanesi dolandı durdu aylarca. Nihayetinde Pokémon Go trendi de son bir kaç ayda sönmeye başladı. Oyun çıkışının bir sene sonrasında bile halen şirkete çok kazandırıyor.

Geçen sene Temmuz ve Kasım ayı arasında dakikada yaklaşık olarak 130 dolar kazanan şirket şimdilerde 99 dolar kazanıyor. Söz konusu bilgiler son beş aydır günlük olarak 148 bin kullanıcı olan oyunla ilgili. Bu sayı Temmuz ayında çıkışında Kasım 2016'ya kadar olan sürede ise 1,600,000'di. Yani ciddi bir düşüş var. Bu sayı da 1,450,000'lik bir düşüşü gösteriyor.

Orjinal oyuncu kitlesinin yüzde 90'ını kaybeden Pokemon Go için hala bu rakam oldukça yüksek. Hala oynayanlar ve oyun içi satın almalarda para ödeyenler var.

Hali hazırda zirve olan oyun 149 dolarla Candy Crush Saga. Think Gaming yaklaşık olan değerlerle çalıştığı için 75 binin üzerinde oyun yapımcısı, yatırımcısı ve yayımcısı tarafından kullanılıyor. Bu yüzden verilerin doğru olduğunu yahut isabetli olduğunu söylememiz mümkün.

Peki siz Pokemon Go oyununu oynadınız mı?