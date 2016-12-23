Pokemon Go'da 8.7 Milyar Yol Gezildi!

Pokemon Go’nun ateşi sönmüş olsa da hala dışarılarda bu farklı oyunu oynayan kişileri görebilmek mümkün. Üstelik yeni Pokemon Go güncellemeleri ile birlikte oyun dinamiklerinde ciddi bir iyileştirme de yapılmış durumda.

Temmuz’da Piyasaya Çıktı!

Temmuz ayında piyasaya çıktığından beri gerçek dünyadaki Pokemon avı kişiler tarafından çok beğenilirken, gerçek dünyada kişiler arkadaşları ile birlikte sanal yaratıkların peşine düştü. Üstelik bu hastalık haline dahi gelirken haber bültenlerinde dahi yer buldu.

8.7 Milyar Kilometre Yolculuk!

Özellikle ilk üç ayda rakamlar giderek artarken 7 Aralık itibariyle neredeyse iki katına çıkarak 8,7 milyar kilometre oyunda geride bırakıldı. Yani oyunu oynayan milyonlarca kullanıcının toplam dolaşımı 8.7 milyar dolar olarak belirlendi.

88 Milyar Pokemon Avlandı!

Pokemon Go oyunu oynayan kişiler bu kadar uzun bir yolu geride bırakılırken bu yol boyunca 88 milyardan fazla Pokemon yakalandı.

Sürekli Destek Verildi

Pokemon Go ekibi oyunculara sürekli Dışarı çıkın” gibi öneriler sunarken tüm öneriler ve geliştirmeler ile birlikte kilometrede rakamlar sürekli artış gösterdi.

Özel Aksesuarlar Sevildi

Eylül ayında Nintendo'nun uzun zamandır beklenen Pokemon Go Plus takılabilir aksesuarları da satışa çıkarken, bu aksesuarlar Pokemon Go’yu daha kolay oynanabilir hale geldi ve oyunu sürekli oynayan kişi sayısı da arttı.