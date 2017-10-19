PlayStation, Hori işbirliği sonrasında çocuklar için geliştirmiş olduğu mini kontrolcüyü bugün duyurdu...

PlayStation, PS4 ve PS4 Pro için aksesuarlara yenisini eklemek için hız kesmeden çalışmalara devam ediyor. PlayStation 4 ile yenilenen DualShock tasarımı bugün bir evrim daha geçiyor. Seneler sonra farklı bir kontrolcü tasarımı ile karşımıza çıkan PlayStation ünlü aksesuar üreticisi Hori ile işbirliği ile geliştirdiği Mini Wired Gamepad modelini bizlere duyurdu.

Çocuklar için tasarlanan Mini Wired Gamepad, küçük yapısı ile dikkat çekiyor. Çocukların; Knack, Crash Bandicoot ve Lego serisi gibi oyunları oynadığını ancak DS4'ün büyük geldiğini düşünen PlayStation, 3 metre uzunluğunda kabloya sahip Mini Wired Gamepad'i çok yakında satışa sunacak.

D-Pad ve Analog tuşlarının yer aldığı Mini Wired Gamepad'de, DS4'teki dokunmatik alan da bulunuyor. Ancak bu bölüm DS4'e göre çok daha küçük. PS4'ün mavi rengine sahip olan Mini Wired Gamepad'de ayrıca 3.5 mm kulaklık girişi de yer alıyor. Mini Wired Gamepad önümüzdeki günlerde 29.99 dolara satışa sunulacak.