PlayStation, Black Friday'e bomba gibi indirimler geliyor...

PlayStation, Black Friday indirimlerini duyurdu. PlayStation 4, PlayStation 3, PS Vita ve PS VR oyunlarında görülmemiş indirimler oyuncuları bekliyor. PlayStation Black Friday indiriminde popüler oyunlarda %60'a varan indirimler var.

Battlefield 1 Devrim, FIFA 18, Tekken 7, Knack 2, NFS Payback, NBA 2K18, Call of Duty: WWII ve Uncharted serisi gibi oyunlar bu fiyatlara kaçmaz.



PlayStation Black Friday indirimleri

- Gran Turismo Sport -109,50 TL

- FIFA 18 - 161,40 TL

- Assassin's Creed Origins - 188,30 TL

- Need for Speed Payback - 161,40 TL

- Grand Theft Auto V - 75,60 TL

- Uncharted: Kayıp Miras-- 59,50 TL

- NBA 2K18 - 161,40 TL

- Call of Duty: WWII - 215,90 TL

- Battlefield 1 Devrim - 112,00 TL

- Battlefield 1 & Titanfall 2 Ultimate Paket - 154,00 TL

- The Evil Within 2 - 104,50 TL

- Middle-earth: Shadow of War-- 125,40 TL

- Destiny 2 - 165,10 TL

- Wolfenstein II: The New Colossus - 104,50 TL

- Horizon Zero Dawn - 94,50 TL

- Persona 5 - 104,50 TL

- TEKKEN 7 - 104,50 TL

- Dragon's Dogma: Dark Arisen - 44,40 TL

- NieR: Automata - 134,40 TL

- FINAL FANTASY XV - 59,60 TL

- Nioh - 71,40 TL

- Knack 2 - 59,50 TL

- UNCHARTED 4: Bir Hırsızın Sonu - 59,50 TL

- Uncharted: The Nathan Drake Collection - 52,00 TL

- Bloodborne: Game of the Year Edition - 53,60 TL

- The Witcher 3: Wild Hunt - Game of the Year Edition - 59,60 TL

- Ratchet & Clank - 41,60 TL

- Sniper Elite 4 - 62,70 TL

- Gravity Rush Remastered - 22,24 TL