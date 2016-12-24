PlayStation Store'de Kış İndirimleri Başladı!

Playstation oyun konsollarına sahip kullanıcıların PlayStation oyunlarını satın alarak oynayabildiği sanal mağaza PlayStation Store olarak adlandırılırken kış indirimleri bu uygulama mağazasında da başlatıldı.
Hangi Cihazları Kapsıyor?
Yapılan resmi açıklama ile birlikte kişilerin PlayStation 4, PlayStation 3, PlayStation Vita veya PlayStation VR gibi cihazlar için bu indirimlerden yararlanabileceği belirtilirken indirime giren oyunlar arasında popüler ve piyasaya yeni sürülen oyunlarını olması dikkat çekti.
İndirime gire PlayStation 4 oyunları ise şöyle;
Metal Gear Solid V: The Phantom Pain
TOM CLANCY’S RAINBOW SIX SIEGE
Destiny – The Collection Upgrade
Destiny – The Collection
DRAGON BALL XENOVERSE 2
HITMAN – The Complete First Season
Dishonored 2
Pro Evolution Soccer 2017
Mad Max
FAR CRY 4 + FAR CRY PRIMAL BUNDLE
EA SPORTS NHL 17
Dying Light: The Following – Enhanced Edition
DiRT Rally
Rise of the Tomb Raider: 20 Year Celebration
EA SPORTS FIFA 17
UNCHARTED 4: A Thief’s End Digital Edition
Titanfall 2
Call of Duty: Infinite Warfare – Legacy Edition
WORLD OF FINAL FANTASY DAY ONE EDITION
TOM CLANCY’S THE DIVISION
Batman: Return to Arkham
Farming Simulator 17 – Premium Edition
Borderlands: The Handsome Collection
Assassin’s Creed Triple Pack: Black Flag, Unity, Syndicate
Call of Duty: Black Ops III Digital Deluxe
XCOM 2
BioShock: The Collection
Mortal Kombat X
DOOM
Need for Speed Rivals
No Man’s Sky
Ratchet & Clank
Battlefield 1
EA SPORTS UFC 2
Mafia III
Grand Theft Auto: The Trilogy
The Crew
The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition
Need for Speed
Bloodborne: Game of the Year Edition
The Witcher 3: Wild Hunt – Game of the Year Edition
Fallout 4
Metal Gear Solid V: Ground Zeroes
LEGO Star Wars: The Force Awakens
Görüldüğü gibi Playstation üzerinden kişilerin çok farklı ve popüler oyunları oynayabilmesi mümkün. Kişiler yapacakları satın almalar ile birlikte piyasa fiyatlarının çok daha altındaki bir etiket fiyatı üzerinden yeni oyunlara sahip olabilecek. Sizler de cihazlarınızda yeni oyunları denemek istiyorsanız bu indirim fırsatını değerlendirebilirsiniz.