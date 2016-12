PlayStation Store'de Kış İndirimleri Başladı!

Playstation oyun konsollarına sahip kullanıcıların PlayStation oyunlarını satın alarak oynayabildiği sanal mağaza PlayStation Store olarak adlandırılırken kış indirimleri bu uygulama mağazasında da başlatıldı.

Hangi Cihazları Kapsıyor?

Yapılan resmi açıklama ile birlikte kişilerin PlayStation 4, PlayStation 3, PlayStation Vita veya PlayStation VR gibi cihazlar için bu indirimlerden yararlanabileceği belirtilirken indirime giren oyunlar arasında popüler ve piyasaya yeni sürülen oyunlarını olması dikkat çekti.

İndirime gire PlayStation 4 oyunları ise şöyle;

Metal Gear Solid V: The Phantom Pain

TOM CLANCY’S RAINBOW SIX SIEGE

Destiny – The Collection Upgrade

Destiny – The Collection

DRAGON BALL XENOVERSE 2

HITMAN – The Complete First Season

Dishonored 2

Pro Evolution Soccer 2017

Mad Max

FAR CRY 4 + FAR CRY PRIMAL BUNDLE

EA SPORTS NHL 17

Dying Light: The Following – Enhanced Edition

DiRT Rally

Rise of the Tomb Raider: 20 Year Celebration

EA SPORTS FIFA 17

UNCHARTED 4: A Thief’s End Digital Edition

Titanfall 2

Call of Duty: Infinite Warfare – Legacy Edition

WORLD OF FINAL FANTASY DAY ONE EDITION

TOM CLANCY’S THE DIVISION

Batman: Return to Arkham

Farming Simulator 17 – Premium Edition

Borderlands: The Handsome Collection

Assassin’s Creed Triple Pack: Black Flag, Unity, Syndicate

Call of Duty: Black Ops III Digital Deluxe

XCOM 2

BioShock: The Collection

Mortal Kombat X

DOOM

Need for Speed Rivals

No Man’s Sky

Ratchet & Clank

Battlefield 1

EA SPORTS UFC 2

Mafia III

Grand Theft Auto: The Trilogy

The Crew

The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition

Need for Speed

Bloodborne: Game of the Year Edition

The Witcher 3: Wild Hunt – Game of the Year Edition

Fallout 4

Metal Gear Solid V: Ground Zeroes

LEGO Star Wars: The Force Awakens

Görüldüğü gibi Playstation üzerinden kişilerin çok farklı ve popüler oyunları oynayabilmesi mümkün. Kişiler yapacakları satın almalar ile birlikte piyasa fiyatlarının çok daha altındaki bir etiket fiyatı üzerinden yeni oyunlara sahip olabilecek. Sizler de cihazlarınızda yeni oyunları denemek istiyorsanız bu indirim fırsatını değerlendirebilirsiniz.