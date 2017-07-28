PlayStation Plus abonelerine kötü haber!

PS Plus aboneleri yeni dönemde yeni fiyatlarla yüzyüze. PlayStation Türkiye Ağustos sonu itibariyle fiyatlara zam hazırlığında.

28 Temmuz 2017 16:01 Oyun

PS Plus aboneleri ve abone olmak isteyenleri de ilginç bir sürpriz bekliyor. Ne yazık ki bu güzel bir süpriz değil. Ağustos sonu itibariyle abonelik fiyatlarına zam uygulanacak.

PlayStation Plus sahipleri için yapılan önemli duyuru ile birlikte 1 aylık, 3 aylık ve 12 aylık paketlerin bu zamdan etkilendiği açıklandı. PS Plus fiyatlarına yapılan zam tüm kullanıcıları etkiliyor. 31 Ağustos 2017 itibariyle zamlar geçerli olmaya başlayacak. PS Plus abonelik ücretleri aşağıdaki gibi olacak.

- 149,99 TL olan yıllık PS Plus abonelik ücreti 179,99 TL olacak.

- 57,99 TL olan üç aylık PS Plus abonelik ücreti 74,99 TL olacak.

- 19,99 TL olan aylık PS Plus abonelik ücreti 23,99 TL olacak.

Söz konusu bu fiyat artışından PS Plus kullanıcıları etkilenecek. Hali hazırda eğer sizde PS Plus abonesiyseniz bu artıştan 31 Ağustos'tan sonra yeni alacağınız üyelik ile birlikte zamlı ücreti ödeyeceksiniz.

Peki abonelik fiyat artışı için ne düşünüyorsunuz?

sindar-okay
Şindar OKAY
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Çayı seven, çay sevmeyeni anlamayan ne yazık ki işi gereği genelde soğuk çay içen bu dertten muzdarip.. Ayrıca iki nokta cemiyetinin başkanı (..) Hayatı genel anlamda çay ve bilgisayar ile geçer. Teknoloji alanında makale ve haber ve analizler yazdı. Hizmetlerin gerçek kullanıcıları nasıl etkilediği hakkında bilgiler ile ilgileniyor..
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