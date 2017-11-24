Sony, Black Friday kampanyasına dahil oldu. PlayStation 4, PS VR ve PS4 oyunlarında dev indirimler sizi bekliyor...

Sony, 24 Kasım Cuma günü başlayan Black Friday kampanyası ile dört gün sürecek olan büyük indirimleri hayata geçiriyor. 24-27 Kasım tarihleri arasında gerçekleşecek olan indirimler dahilinde oyunseverler, PlayStation VR sanal gerçeklik gözlüğü, PlayStation Camera ile PlayStation VR Worlds ve GT Sport oyunlarından oluşan 4’lü pakete 1.499 TL’ye sahip olabilecek.

Ayrıca bu dört gün boyunca PS4 1TB konsol ve FIFA 18 paketi ise yalnızca 1.549 TL’ye satışa sunulacak.

İndirimler bu kadarla da sınırlı kalmıyor. Oyunlarda %60’a varan indirimli fiyatların geçerli olacağı Black Friday süresince; NBA 2K18 ve W2K18 oyunları 219 TL, GT Sport 129 TL, Uncharted 4: Bir Hırsızın Sonu ve Uncharted: Kayıp Miras oyunları ise 89 TL’ye oyuncularla buluşacak.

Sony Center, OverGame, D&R, Teknosa, MediaMarkt, Vatan ve Carrefour mağazalarında geçerli indirimler tavsiye edilen perakende satış fiyatını yansıtıyor.

Siz Black Friday indiriminden faydalanarak PlayStation almayı düşünmez misiniz?