E3 2020'de tanıtılacak olan PlayStation 5 yeni detaylara kavuşuyor. Fransız web sitesi JeuxVideo'ya göre Microsoft, yeni Xbox’ı E3 2019’da açıklayacak.

Oyunlarınız her zamankinden daha iyi görünüyor ancak tılsımları ve aksaklıkları biraz daha sık görmeye başlıyorsunuz ve TV'nizin son beş yıldır oturduğu konsolun yükseltme işleminden ne zaman faydalanabileceğini merak ediyorsunuz.

İlk günlerde, Microsoft'un bir sonraki Xbox'ı zaten E3 2019'da Scarlett koduyla tanıtması için söylentiler vardı. 2020'de bir sonraki konsolların beklendiğini varsayarsak, bu oldukça erken olurdu. Microsoft, hem bulut oyunlarını hem de daha güçlü bir konsolu içeren yeni nesil bir Xbox platformu hazırladığı konusunda güçlü bir rivayete sahip. Ancak Sony'nin varsayılan PlayStation 5 planları, CEO Kenichiro Yoshida'nın ötesinde yeni nesil donanımın “gerekli” olduğunu doğrulayan bir sır olarak kalmaya devam ediyor.

Geriye uyumlu olması beklenen PlayStation 5'in geriye doğru uyummlu olup olmayacağı hakkında daha öncesinde bir bilgi paylaşımı olmazken şimdilerde önemli detay ortaya çıktı. Bugün ortaya çıkan patent ile birlikte bazı şeyler netleşmeye başladı. Sony'in yeni oyun konsolunun geri doğru uyumlu olacağını işaret ediyor olup patentte yer alan bilgilere göre PS5'in eski uygulamaları çalıştıracak.



Söz konusu bu durum hakkında şimdilik henüz resmi bir açıklama yok ancak şirketten bir yalanlama açıklaması da gelmiş değil. Yeni nesil konsolun geri dönük oyunları ve uygulamaları açacağı ortaya çıkan raporda yer alan önemli bir bilgi.



PlayStation 5'e güç verecek olan işlemcinin PS4'ün mevcut Jaguar tabanlı işlemcisine göre yüzde 50 oranında daha hızlı olacağı bilgisine de yer verilmiş olup işlemci hızında 3.2 GHz seviyesinde olabilir.



Grafik elbette önemli bir unsur olup her açıdan eşsiz bir deneyim sunmak isteyen şirket grafik işlemcisini minimum 1 GHz hızında çalıştırmayı planlıyor.