Sony, PlayStation 4.72 güncellemesi ile bizlere neler sunacağı ve yapacağı değişiklikler haberimizde...

Sony bugün PlayStation 4 için yeni bir güncelleme yayınladı. Sistem Yazılımı Güncellemesi 4.72 olarak isimlendirilen güncelleme ile sistemde yaşanan sıkıntılar ve performansını arttırmayı hedefliyor.

PlayStation 4 oldukça güçlü bir konsol olmasına rağmen hala menü geçişlerinde kasılmalar yaşıyor. Sony bunun önüne bir türlü geçemedi. Fakat tahminlere göre PS4 sistem güncellemesi 5.00 ile çok farklı bir PlayStation 4 bekliyor.

Neredeyse 341 MB boyutunda olan 4.72 güncellemesinin Ayarlar>Sistem Yazılımı Güncelleme bölümünden yükleyebilirsiniz. 4.72 güncellemesinin içeriği ise aşağıda yer alıyor.

"Bu sistem yazılımı güncellemesi, sistem performansının kalitesini arttıracak"