PlayStation 4 Gold Kablosuz Kulaklığıyla Geliyor!

PlayStation 4 Gold kablosuz kulaklıklarını duyurdu. İşte detaylar...

05 Şubat 2018 20:25 Giyilebilir Teknoloji

PlayStation 4 Gold kablosuz kulaklıklar yakın zamanda Avrupa'da satışa sunulacak. Kulaklıklar geliştirilmiş konfor, gürültü önleyici mikrofonlar ve 7.1 sanal surround ses sunuyor.

Kulaklıklar PlayStation VR'lerin bütünüyle uyumludur. 3.5mm dahili ses kablosuyla Gold Kablosuz Kulaklık seti PlayStation VR ve mobil cihazlarda tam uyumlu olarak çalışıyor. Yeni tasarım, kulaklıklı mikrofon setini PlayStation VR ile rahatça giyilebilir.


Siz PlayStation Gold Kablosuz Kulaklığı beğendiniz mi?

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Dilay Okay
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