PlayStation 4 Gold kablosuz kulaklıklarını duyurdu. İşte detaylar...

PlayStation 4 Gold kablosuz kulaklıklar yakın zamanda Avrupa'da satışa sunulacak. Kulaklıklar geliştirilmiş konfor, gürültü önleyici mikrofonlar ve 7.1 sanal surround ses sunuyor.

Kulaklıklar PlayStation VR'lerin bütünüyle uyumludur. 3.5mm dahili ses kablosuyla Gold Kablosuz Kulaklık seti PlayStation VR ve mobil cihazlarda tam uyumlu olarak çalışıyor. Yeni tasarım, kulaklıklı mikrofon setini PlayStation VR ile rahatça giyilebilir.





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