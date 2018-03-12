Android'in uygulama mağazası Play Store 9.1.24 güncellemesiyle yepyeni bir arayüze kavuştu. Play Store'un 9.1.24 APK dosyası haberimizde...

Google, Android'in uygulama mağazasınnı yenilemeye devam ediyor. Google şimdi de Play Store 9.1.24 güncellemesi ile mağazanın görünümünde değişiklik yaptı.

Play Store 9.1.24 güncellemesiye beraber sekmeler bölümün tepeden tırnağa yenileniyor. Sekmeler bölümünde artık; sizin için üst sıralar, kategoriler ve editörün seçimi gibi bölümler materyal tasarıma daha uygun bir şekilde sıralanıyor.

Güncelleme ile ayrıca sol bölümde yer alan menüler kısmında yenilik yapılıyor. Bu bölüm de sekmeler bölümü gibi daha sade bir yapıya kavuşuyor.

Tüm Android kullanıcılarına sunulan güncellemeyi otomatik olarak yüklemediyseniz, aşağıda paylaştığımız linkten Play Store 9.1.24'ü indirebilirsiniz.

Siz Play Store'un yeni arayüzünü nasıl buldunuz?