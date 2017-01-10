Bir Google Pixel veya Pixel XL için ülke sınırlaması ciddi bir sorun olurken teslimatlarda da ciddi gecikmelerin yaşandığı duyuruldu.

Geçmişte, Nexus serisinin satışlarında da benzer sorunlarla karşı karşıya kalan Google, Pixel serisinde de yine benzer sevkiyat sorunları yaşıyor gibi görünüyor. Her ne kadar Pixel için şartların farklı olması beklense de Google bu konuda herhangi bir ilerleme kaydedebilmiş değil.

Pixel ve Pixel XL Siparişleri Mart Başında Yapılacak

Pixel ve Pixel XL, birkaç ay önce resmen satışa çıktığından beri sevkiyatlar geç tarihlerde yapıldığı için eleştirilmişti. Üstelik mevcut duruma bakıldığında işlerin daha iyi olacağına dair hiçbir işaret yok.

Öyle ki şu anda Verizon'dan bir Pixel XL sipariş edildiğinde seçilecek renk ve depolama kombinasyonuna bağlı olarak, 21 Şubat ile 10 Mart'a kadar sevk edileceği ifade ediliyor. Üstelik ön siparişte olmayan bir telefonun teslimatı için iki ay beklendiği düşünüldüğünde Google için durumun cidden zorlu olduğu görülebiliyor.

Verizon gibi sektör devi, en çok satış yapan firmalardan birisi olduğu için daha çok dikkat çekiyor. Sitede güncel verilere göre teslimat süreleri şöyle;

32 GB siyah Pixel XL 21 Şubat'a kadar

32 GB gümüş Pixel XL 3 Mart'a kadar

32 GB mavi Pixel XL 10 Mart'a kadar gönderilebilecek. 128GB versiyonlarda da yine aynı tarihler geçerli.

Google Pixel serisinin farklı ülkelerden neden satışa çıkmadığı oldukça merak edilirken, bu konuda mevcut durum çoğu şeyi net bir şekilde ortaya koyuyor.