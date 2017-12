Google Pixel 2 modellerinde bulunan Now Playing özelliğinin nasıl çalışacağı bugün belirlendi...

Google, Pixel 2 ve Pixel XL modellerinde bulunan Alway On yani her zaman açık ekran özelliğine yer vermişti. Pixel 2'nin Always On ekranında Now Playing ismi verilen özellik devrede olacaktı. Now Playing etrafta çalan müzikleri siz müdahale etmeden dinleyecek ve ekranda çalan müziği gösterecekti.

Çevre dinleme konusunda hassas olanları şüphelendirecek olan bu özelliğin nasıl çalıştığı bugün belli oldu. XDA geliştiricileri Now Playing'in çevirimdışı da çalışabileceğini ve bünyesinde 17.300 adet şarkıyı ön tanımlı olarak barındıracağını meydana çıkardı.

Google Now Playing, AmbientSense hizmeti sayesinde OTA üzerinden sık sık güncellenerek yeni verileri sisteme indirecek. Böylelikle çevrimdışı çalışma özelliği güncelleğini sürekli koruyacak. Shazam'ın çevrimdışı çalışan versiyonu olarka nitelendirebileceğimiz Now Playing, Pixel 2 sahiplerinin çok hoşuna gidecek gibi görünüyor.





Siz Pixel 2 ve Pixel 2 XL'nin Now Playing özelliğini beğendiniz mi?