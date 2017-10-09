Google, Pixel 2 ve Pixel 2 XL modellernde 3.5mm kulaklık girişinin neden olmadığı açıklandı.

Google iPhone 7'deki 3.5mm girişinin olmayışını eleştirdikten 1 yıl sonra Pixel 2 ve Pixel 2 XL modellerindeki 3.5mm girişe yer vermedi. USB Type-C üzerinden ses aktaran Pixel 2 modelleri için Made by Google programı kapsamında Type-C'li DAC içeren kulaklıklar üretilecek.

3.5mm to Type-C adaptörünü Pixel 2'de kutu içeriğine ekleyecek olan Google bu adaptörü daha sonra satın almak isteyenlere ise 20 dolara satılacak. Google'ın çok konuşulan bu hamlesi için şirket bugün açıklama yaptı. Google'ın açıklamalarına göre, 3.5mm girişi tamamen çerçevesiz ekranlı telefonların geleceği için yerini Type-C'ye bırakmış.

Google'ın bu açıklaması gelecek için çok iddialı duruyor. Çinli dev Xiaomi'nin Mi Mix 2 modelinin neredeyse sadece ekran ile gelmesi Google'ı harekete geçirecek gibi görünüyor. Bakalım ilerleyen 3-4 yılda çerçevesi olmayan, kullanım kolaylığını maalesef ki zorlayan telefonlar görecek miyiz?