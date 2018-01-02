Pixel 2'de yer alan portre modu, uygulama ile Nexus ve Pixel modellerine geldi...

Google, Pixel 2 ve Pixel 2 XL modellerinde tek kamera kurulumuna yer verilmesine ağmeni yazılım ile alan derinliği oluşturup fotoğraflara portre efekti uygulayabiliyordu.

Çift kameralı telefonlardan bile daha iyi çeken Pixel 2'nin kamera yazılımı diğer Pixel ve eski Nexus modellerine geldi.

Camera NX isimli yazılım sayesinde Pixel ve eski Nexus modellerinde portre modunu kullanabiliyorsunuz. Aşağıda yer alan görselde uygulamanın ne kadar başarılı portre çektiğine şahitlik edebilirsiniz.