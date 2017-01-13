Ünlü YouTuber bu kez farklı bir şekilde gündeme geldi. Yahudiler için nefret söyleminde bulununca çok gecikmeden hakaretten ban yedi..

PewDiePie her zaman çektiği videolar ile gündeme gelmeyi başaran bir isim. Son videosunda büyük bir olaya sebep oldu. Bununla birlikte sevilen YouTuber, yahudilere hakaret etti.

YouTube'un en büyük kanalına sahip olan PewDiePie son zamanlarda yaptıklarıyla gündemden düşmüyor. Şimdilerde ise videonun içeriğinde yer alan nefret söylemi sebebiyle Fiverr platformundan uzaklaştırılan PewDiePie'in bu siteden uzaklaşması önemli bir durum çünkü bu istede 5 dolara istediğiniz herşeyi yaptırabiliyorsunuz. Sadece 5 dolara şarkı söyletebilir, logo tasarlatabilir ve daha fazlasını yapabilirsiniz.

Youtube viddeosuna konu olan bu site uzun uğraşlar sonunda 5 dolara yazdırmı olduğu bir metin yayınlandı. PewDiePie'nin yazdırdığı şey sorun oldu çünkü bu pankartta "Bütün Yahudilere Ölüm!" yazıyordu.. YouTube'un bu konudaki kararı ne olur bilinmez ancak Fiverr buna hızlı bir şekilde tepki gösterdi. PewDiePie'nin hesabını süresiz bir şekilde banladı.

PewDiePie ise bu konuda böyle bir söylemi videosunun yayınlanacağından emin olmadığı için talep etmiş. Ancak işin sonunda ban yemekten kurtulamadığı ortada..

Peki siz PewDiePie'nin yaptığı bu hareket hakkında ne düşünüyorsunuz?