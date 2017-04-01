Twitter'ın canlı yayını platformu olan Periscope'un erişimi Türkiye'de engellendi. Türkiye'de hizmet veren Periscope neden kapandı?

Twitter'ın canlı yayın platformu olarak severek kullanılan Periscope'a dava açıldı. Türkiye'de hizmetini sürdüren Periscope'a dava açıldı. Firma bununla birlikte Periscope'a erişimin engellenmesini istedi. 2015 yılı itibariyle Android ve iOS cihazlar ile buluşan Periscope uygulaması mobil cihazlarla canlı yayın döneminin başlangıcına adeta öncülük etmişti.

Farklı basın kaynaklarının aktarmış olduğu bilgilere göre ülkemizde yer alan Periskop İletişim ve Prodüksiyon Hizmetleri LTD. ŞTİ isimli bir şirket tarafından açılan marka haklarına tecavüz gerekçesiyle Periscope'a dava açıldı. İlerleyen saatlerde erişimin engellenmesi bekleniyor. Bununla birlikte kamuoyu ile paylaşılan karar aşağıda yer almaktadır.

"İhtiyati tedbir isteyen vekili, marka tecavüzüne esas teşkil eden davalı Twitter'e ait Periscope isimli mobil uygulama diger davalılara ait Ios ve Android işletim sistemleri üzerinden kullanıcılara ulaştırıldığını ve söz konusu mobil uygulamaya erişimin engellenmesini, ayrıca yine mobil uygulamaya ait web sitesi olan www.periscope.tv internet sitesine ve @periscopeco isimli twitter kullanıcısının da dava konusu tecavüzün yer bulduğu diğer kaynaklar olduğunu ve tedbiren erişime engelleme kararı verilmesini, ayrıca yine davalıların Periscope adı altında tüm reklam ve tanıtım çalışmalarının ihtiyati tedbir yoluyla önlenmesini talep etmiştir. "

Davayı açan şirket Twitter hesabının dışında Periscope adındaki Twitter hesabının dışında Periscope adı altında gerçekleştirilen tüm tanıtım ve reklam çalışmalarının engellenmesine yönelik talebini de açıkladı.

Peki siz Periscope için verilen karar hakkında ne düşünüyorsunuz?