Pembe Samsung Galaxy S7 Edge Hindistan'da Görüldü

Bu ayın başlarında Samsung, Hindistan’da ilk olarak Galaxy S7 Edge için Blue Coral olarak adlandırılan mavi rengi piyasaya sürerken şimdi daha çok kadınların ilgisini çekecek bir Samsung Galaxy S7 Edge Pembe versiyonu sunuldu.

Hindistan’da satışa çıkartılan cihaz için 50.900 Rs. Fiyat belirlenirken şimdi Galaxy S7 Edge için pembe ile birlikte siyah, altın, gümüş gibi seçenekler mevcut.

Samsung Galaxy S7 Edge Özellikleri Neler?

5.5 inç HD (2560 × 1440 piksel) 534 PPI Süper AMOLED ekran

Octa-Core Exynos 8 Octa 8890 (2.3GHz Dörtlü + 1.6GHz Quad) işlemci

4GB LPDDR4 RAM, 32 / 64GB dahili bellek, microSD ile 200GB'a kadar genişletilebilir hafıza

Android 6.0 (Marshmallow)

Hibrid SIM (nano + nano / microSD)

LED flaşlı 12MP arka kamera, f / 1.7 diyafram, Akıllı OIS

5MP ön kamera, f / 1,7 diyafram

Nabız ölçer, Parmak izi sensörü, Barometre

IP68 derece su ve toz direnci

Boyutlar: 150.9 x 72.6 x 7.7 mm; Ağırlık: 157g

4G LTE, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 4.2 LE, GLONASS ile GPS, USB 2.0, NFC

3600mAh pil, hem kablolu hem de kablosuz (WPC ve PMA) şarjda hızlı şarj

Galaxy S7 Edge için 32GB yeni pembe altın versiyon sadece Hindistan’da satışta olduğu için Rs üzerinden fiyatlandırılıyor. 50.900 RS etikete sahip olan cihazın piyasada ilgi görmesi bekleniyor.