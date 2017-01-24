Peki LG G6 böyle olabilir mi?

Beklenen bir akıllı telefonun özelliklerini yahut önceden görüntülemesini şirketler durduramıyor. Planlanan tanıtım tarihine kadar ard arda bilgiler gelmeye devam eder. Hatta öyle ki tanıtım günü bile en son hali sızdırılıyor. 26 Şubat'ta MWC 2017'de tanıtılması beklenen telefonun sözde hali bu olduğu bildirildi. LG G6'nın daha önce olduğundan biraz daha uzun hale getirileceği ve ekran alanının daha verimli bir şekilde kullanılacağı zaten belirtilmişti.

Alışılmadık bir boy oranıyla gelmesi muhtemel olabilir. 5.7 inç ekrana sahip olduğu onaylanmıştı. Minimum yan ve üst çerçeveleri de unutmamak gerek. LG, kenarlarda zarif bir metal tercih edebilir. Güzel ama alışılmışın dışında bir alışkanlık kazandıracağı kesin. Belki de şirket LG G5'in modüller tasarı çabaları başarısız olduktan sonra tasarım denemesine ola inancını kaybetmiş olabilir. Tam olarak herşeyi gelecek ay öğreneceğiz.

Genel olarak LG'nin yaklaşmakta olan G6 telefonu için birçok söylenti var. Bu da kafaları karıştırıyor. Belki de tasarım bakımından başarılı ancak işlemci bakımından biraz eski bir telefon olabilir. Bu benim değil Forbes'in iddiası. Ünlü ekonomi dergibi Forbes, LG G6'da Qualcomm 821'e yer verileceğini söylüyor. Umuyoruz öyle değildir, çünkü bu gerçekten LG hayranlarını üzecek bir durum olur..

Yaklaşık bir ay sonra tanıtılacak olan telefonun görseli sizce de göz alıcı değil mi?