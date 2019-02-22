Samsung Galaxy Fold dışında bu yılki en büyük amiral gemisi akıllı telefon Galaxy S10 Plus değil, Galaxy S10 5G.

Söylentilerin çoğu Samsung'un geleneksel çizgisini ikiye katlayacağını ve dört çeşit akıllı telefon önereceğini öne sürüyordu. Efsanevi 5G ağlarına bağlanabilen ilk akıllı telefonu Samsung açıklandı. Unpacked 2019 etkinliği dahilinde Samsung 4 farklı Galaxy S10 modelini lanse etti. Bununla birlikte en dikkat çekeni 6.7 inç ekranıyla Galaxy S10 5G oldu.

Nitekim, Galaxy S10 5G, 5G ağlarına bağlanmasına izin veren normal Galaxy S10 telefonlarından farklı donanımlarla geliyor. Bu ekstra donanım Qualcomm'un X50 modemidir. Tüm telefonların modemleri vardır, ancak X50, 5G şebekesine ilk bağlanabilenlerden biridir.

Telefon, şirketin Galaxy S10 ve daha düşük maliyetli Galaxy S10 ile birlikte duyurduğu Galaxy S10 Plus ile aynı özelliklerin çoğunu paylaşıyor ancak Plus'ta görülen 6.4 inç yerine 6.7 inçlik büyük bir ekran var. Galaxy S cihazında gördüğümüz en büyük ekran.

Samsung Galaxy S10 5G'nin hangi ülkelerde satışa çıkacağı da merak konusuydu. Wi-Fi 6, 5G gibi en son teknolojilere sahip olan telefonun hangi ülkelerde satışa çıkacağı belli oldu.

Peki Galaxy S10 5G Türkiye’de satışa çıkacak mı?

5G teknolojisine 2020 yılında geçiş yapacağımız düşünülecek olursa 5G destekli S10 modelinin Türkiye'de satışa sunulması şuanda beklenilebilir bir durum değil. Fakat satışla ilgili Samsung Türkiye tarafından da bir açıklama gelmiş değil.

Samsung Galaxy S10 5G özellikleri

Ekran: 6.7 inç Quad HD+ AMOLED ekran, 3040 x 1440 505 ppi

İşlemci: Samsung Exynos 9820 ( 2×2.7 GHz Mongoose M4 + 2x 2.3 GHz Cortex-A75 & 4x 1.9 GHz Cortex-A55)

Grafik Birimi: Mali-G76 MP12

Bellek: 8 GB RAM LPDDR4X

Boyut ve ağırlık: 7.94mm kalınlık, 198 gr ağırlık. Seramik olan 198 gram.

Depolama: 256 GB

Pil: 4.500 mAh, 25W hızlı kablolu ve 15W kablosuz şarj,

İşletim Sistemi: Android 9 Pie + One UI

Bağlantı: USB Type-C (v3.1) – Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax, dual-band, NFC, Bluetooth 5.0, A2DP, LE, aptX, GPS, A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, NFC

Sensörler: Parmak izi sensörü (ekran altında), ivmeölçer, gyro, yakınlık, pusula, barometre, kalp hızı, SpO2

Arka Kamera: 12 MP (f/1.5-2.4) 26 mm geniş açı 1/2.55″, 1.4µm Dual Pixel PDAF, OIS + 12 MP (f/2.4) telefoto 1/3.6″, 1.0µm, AF, OIS, 2x optical zoom + 16 MP (f/2.2) 12mm ultra geniş açı

Ön Kamera: 10 Megapiksel (f/1.9) Dual Pixel PDAF + 8 Megapiksel (f/2.2) derinlik sensörü