Crash Bandicoot N. Sane Trilogy, PlayStation 4'ten sonra PC, Xbox One ve Nintendo Switch platformlarına geliyor...

PlayStation'ın kültleşmiş oyunu Crash Bandicoot, geçen sene Crash Bandicoot N. Sane Trilogy adı ile PlayStation 4'e de geldi.

İlk üç Crash Bandicoot oyunlarının grafiksel açıdan geliştirilmiş olan Crash Bandicoot N. Sane Trilogy, şimdi diğer platformlara geliyor.

Activision'ın yayıncılığını üstlendiği Crash Bandicoot N. Sane Trilogy, 10 Temmuz tarihinde PC, Xbox One ve Nintendo Switch platformlarındaki yerini alacak.

PlayStation exclusive olmaktan çıkan Crash, daha önceleri GameBoy Advance, Xbox ve Nintendo DS'e de gelmişti.

PC'de Steam'de yayınlanacak olan Crash Bandicoot N. Sane Trilogy, Xbox One'da Marketplace'da, Nintendo Switch'te ise hem eShop'ta yayınlanacak hem de kutulu olarak çıkış yapacak.