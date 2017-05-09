Yapay zeka ile organize edilen stok fotoğraflarıyla sosyal ilişkileri birleştiren platform olan EyeEm video özelliğiyle genişliyor.

Bugün itibariyle EyeEm, videonun otomatik olarak anahtar kelime haline getirilmesi ve düzenlenmesi için hareketsiz görüntü seçeneğine güç veren aynı yapay zekayı kullanan bir stok video platformu EyeEm Videography'yi duyurdu.

Mevcut yılların ilerleyen saatlerinde, EyeEm platformuna tamamen video entegre etmeye hazır olduğu için mevcut kullanıcıların 5 ila 40 saniye arasında klipleri yükleyebildiği EyeEm Videography Early Creator uygulaması ticari amaç için de genişliyor. Şirket, sistemi yalnızca davetiyeyle test etti; seçilen kullanıcılar havadan, kentsel, seyahat, yemek ve doğa kategorilerinde video gönderdi.

EyeEm Vision, otomatik etiketleme fotoğrafları ile görüntü satışının güçlenmesine yardımcı olan yapay bir zeka platformudur. Uygulama, EyeEm sosyal paylaşım ağında paylaşmak veya bir stok resmi satmak için otomatik olarak 20'ye kadar anahtar kelime ekler. AI programı muhtemelen kliplerin 40 saniyeyle sınırlı olmasının nedenlerinden en az biridir videodaki nesne tanıma özelliğini kullanmak genellikle her kareyi ayrı ayrı analiz etmeyi gerektirir.

Şirketin kurucu ortağı ve CEO'su Florian Meissner, programa ilave formatların eklenmesi bekleniyor. Meissner "Topluluktan en yenilikçi araçlarla kendilerini ifade etme yetkisini her zaman vermeye çabalıyoruz. Görüntü pazarımızı oluşturduktan ve hem toplumumuzdan hem de alıcılardan video talepleri aldıktan sonra, EyeEm Videography'i tanıtmanın doğru zamanı olduğunu biliyorduk. Bu sadece başlangıç ve bugünün içerik pazarlama sektöründe artan hareketli ve yoğun medya talebi ile çok yakında ek formatlar eklemeyi umuyoruz " ifadelerini kullandı.

Fotoğraf satışlarında olduğu gibi, EyeEm katılımcıları da yüklenen bu video kliplerden elde edilen gelirin 50/50 oranında bir bölümünü alacak. Videolar, başlatıldığında, EyeEm'in kurumsal müşterilerinin yanı sıra seçilen iş ortakları için de mevcut olacak ve bu yılın ilerleyen bölümlerinde beklenen orijinal fotoğraf tabanlı EyeEm ile tam entegrasyon sağlayacak..

EyeEm uygulamasını Android cihazlarınızda indirmek için buraya TIKLAYINIZ.

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