Özellikle Android kullanıcılarının dikkatine!

Son zamanlarda sık sık adını duyduğumuz virüs tüm dünyayı tehdit etmeye devam ediyor. Henüz kalıcı bir çözüm bulunmuş değil ancak bu konuda güvenlik firmalarının yoğun bir çalışması var. Hemen hemen herkesin adını duyduğu fidye virüsleri siber dünyayı tehlikesi altında bırakmış durumda. Geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan Android zararlısı bu fidye virüsü gittikçe mobil platformlara da yayılıyor.





O uygulamaya dikkat!

Google Play Store'da pil ömrünü arttıracağını söyleyen ve ne yazık ki 1 milyonun üzerinde indirilen Energy Rescue ismiyle karşımıza çıkan bu virüsü indirdiğiniz zaman cihazınızda root yetkilileri sağlayarak kişiler, mesajlar, fotoğraflar gibi kullanıcıların kritik alanlarını ulaşıma engelliyor. Erişimi imkansız hale getiren bu virüs sebebiyle 180 dolar ödeme yapmanız isteniyor.



Ayrıca tüm bunlarla kalmayıp sizin cihazınızdaki bütün verileri bilgileri satmaklada tehdit ediyor. Cihazınızı sıfırlasınız bile bilgilerinizin hackerların eline geçmesinden kurtulmuş olmuyorsunuz. Ücreti verince de gerçi bilgilerinizin satılmadığını nerden bileceksiniz.. Anlayacağınız bu virüs gerçekten illet. Önerim şudur her uygulamayı indirmeyin, çok indirilmiş iyi bir uygulamadır diyede düşünmeyin indirme işlemi yaparken mutlaka dikkat edin.



Peki siz yeni nesil virüsler hakkında ne düşünüyorsunuz?