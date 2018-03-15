Çiftlik olayı günden güne çığ gibi büyüyor. Şimdi de Jandarma Özel Harekat (JÖH) Çiftlik Bank tesislerine girdi...

Bildiğiniz üzere son günlerde gündemde olan Çiftlik Bank olayında yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Türkiye'nin dijital dolandırıcılıkta tarihe geçen olaylarının başında gelen Çiftlik Bank yüzlerce kişiyi dolandırdı.

Geçtiğimiz günlerde Çiftlik Bank şirketinin boşaltılması ve Facebook hesabının kapatılması üzerine şimdi de Jandarma Özel Harekat, Çiftlik Bank tesislerine girdi.

77 bin 843 kişiden 511 milyon TL toplayan Çiftlik Bank, binlerce kişiye ödemesini yapamamıştı. Bunun üzerine ödemeleri yapılmayan kişiler, firmanın Bursa'daki tesisine hayvanları almak için akın etti.

Jandarma Özel Harekat (JÖH) tesisin yağmalanmasını önlemek adına şirketin etrafında geniş çaplı güvenlik önlemleri aldı. Şimdilik Çiftlik Bank mağdurlarının zararlarının nasıl karşılanacağı bilinmiyor. Çünkü şirket sahibine ve çalışanlarına ulaşılamıyor. Umarız ilerleyen zamanda buna benzer olaylar yaşamayız.

Çiftlik Bank olayı ile internetten kolay yoldan para kazanmanın imkansız olduğu bir kez daha kanıtlanmış oldu. Size tavsiyemiz, devlet tarafından denetlenmeyen ve teşvik edilmeyen bu tür girişimlerden uzak durmanız yönünde olacak.



Siz Çiftlik Bank mağdurlarından mısınız?