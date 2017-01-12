Battlefield 1 oyununda dünyanın en iyi oyuncuları bile Battlefield 1'de hile yaptıkları sebebiyle banlandılar..

Bildiğiniz üzere oyunlarda hile yapmak ban yeme sebeplerinden biri. Çok iyi oldukları için ban yiyen oyuncular da vardı. Çünkü sistem bu oyuncuların hile yaptığını düşünüyor. Yani tam anlamıyla oyuncuların bu kadar iyi olduğunu kabul etmiyor.

Battlefield oyununda oyuncuların başı şu sıralar yapımın anti hile modülü ise dertte. Oyuncular hile yaptıkları gerekçesiyle oyundan ban yediler. Tek suçları ise oyunda çok iyi olmaları. Oyuncuları zor duruma koyan bu modüle nasıl bir çare bulunacağı ise bilinmiyor. Hile yazılımlarını saptayan ve oyunculara bildirmekle görevli olan FairFight, Battlefield 3'ten beri EA Games'e gerçek zamanlı koruma sağlamakt.

Oyunda oyuncuların istatistiklerini, performanlarını ortalamalar ile sürekli olarak karşılaştıran kontrol eden sistem uygunsuz bir durum gördüğü anda oyuncuyu yapımdan uzaklaştırabiliyor. Ancak sistemin en büyük açığı ise gerçekten iyi oyuncular ile karşılaştığında su yüzüne çıkıyor. Çünkü sistem iyi oyuncuların bu kadar iyi olmalarını anlamıyor ve banlıyor.

Bu gerçekten oyuncular için büyük bir sıkıntı çünkü en iyi oyuncular zaman zaman canlı yayın esnasında ban yemiş bununla birlikte iyi iş çıkartığı bilinen kL-Spazmo da oyun esnasında süresiz ban yedi.

Olay 17. dakikada gerçekleşiyor..

Peki sizin oyun hileleriyle karşılaşma durumunuz ne sıklıkta oluyor?