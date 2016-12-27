Oyun Sektörü 100 Milyar Dolara Dayandı!

Son dönemlerde online oyunların kullanıcı sayısı giderek artarken yapılan yatırımlar, reklam çalışmaları ve piyasada dönen ücretlendirmeler bu sektörün çok daha yüksek rakamlara ulaşmasını sağladı. Öyle ki 2016 yılının son günlerinde yapılan araştırmalar piyasanın 100 milyar dolar seviyesinde yılı kapatacağını gösteriyor. Özellikle 2017 yılına dahil yapılan tahminlerde mevcut rakamın çok daha üst seviyelerde olacağı belirtilirken oyun sektörünün ilerleyen dönemlerde ciddi bir hakimiyet kurması bekleniyor.

2017 Daha Parlak Geçecek

Yapılan tahminler özellikle geleceğe yönelik önemi ipuçları veriyor. Oyun sektörünün 100 milyar civarına dayanması çoğu kişi için çok büyük bir şey ifade etmese de 2016 yılının sadece sinema endüstrisinin 10.7 milyar dolarlık bir gelir sağladığının açıklanması arada büyük bir farkın olduğunu ve oyun sektörünün ne kadar çok büyüdüğünü de gösteriyor.

Oyun pazarında online oyunların yanı sıra bilgisayar platformları için geliştirilen oyunlar üzerinden 36 milyar dolar, mobil oyun platformu için ise 41 milyar dolarlık bir gelir elde edildi. Bu açıdan özellikle oyun sektörünün 2016 yılı içerisinde altın çağı yaşadığı ve oldukça yüksek bir seviyede yılı kapatacağını söylemek mümkün.