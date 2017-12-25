Dünya Sağlık Örgütü WHO, oyun bağımlılığını akıl hastalığı olarak adlandıracak...

WHO en son 1990 yılında güncellenen Hastalıkların Uluslararası Sınıflandırılması klavuzunun 2018 yılında yenileneceğini ve bilgisayar oyunu bağımlılığının da klavuzda akıl hastalığı başlığında yer alacağını açıkladı.

WHO Akıl Sağlığı Departman'ından Vladimir Poznyak bilgisayar oyunu bağımlılığının önemli bir konu olarak görülmesinin çok kritik olduğunu açıkladı.

Poznyak, Sağlık uzmanları bilgisayar oyunu bağımlılığının ciddi sonuçları olabileceğini fark etmeli. Her alkol içen insanın alkolik olmadığı gibi bilgisayar oyunu oynayan herkeste de akıl hastalığı bulunmuyor. Fakat belirli durumlarda aşırı bilgisayar oyunu bağımlılığı olumsuz etkiler yaratabilir. dedi.

Sizce oyun oynamak hastalık olabilir mi?