Overwatch karakterlerinin yer aldığı Playboy dergibi Playwatch'in hayatı oldukça kısa sürdü. Peki dergi neden mi kapatıldı?

Geçen yıl Deviantart sanatçısı Manusogi, Playboy ve Aşırı Gözlemciliğin eşit bölümlerinden oluşan kurgusal bir erkek dergisi olan "Playwatch" için bir dizi kapak hazırladı. Deviantart üzerinde başlayan macera sonrasında dergiye ilgi büyüktü ancak Playwatch karakterlerin bilindiğine zarar veriyordu. Playwatch dergisi bu noktadan sonra karşısında Blizzard'ı buldu. Bu iki farklı alanda büyük bir sorun demekti.

Bunlardan en önemlisi telif haklarıydı ikincisi ise Blizzard'ın karakterlerini bu şekilde görmek istememesiydi. Dolayısıyla dha önceleri karakterlerin pornografik videolarına karşı savaş başlatan Blizzard yine boş durmadı. Henüz gelişme aşamasında olan Playwatch sitesini kapattırarak dikkatleri üstüne çekti.

Böylelikle aşırı Gözlemci Playboy parodisi 'Playwatch Dergisi' bir telif hakkı iddiasıyla kapatıldı. Ancak aynı zamanda sadece bu yetişkinlerin karakterlerini kullanmasıyla rahatlamayan bir Blizzard meselesi de olabilir. Blizzard, geçtiğimiz yaz Canlı Sinema Yapıcıyı animasyonlu Aşırı Gözlem pornosu oluşturmak için kullanan bir kişiye karşı benzer bir tavır takındı.

Blizzard'ın bu yaptığı hareket hakkında siz ne düşünüyorsunuz?