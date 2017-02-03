Outlook iOS Güncellemesi Yeni Özellikleri Sunuyor

iPhone için Outlook uygulamasına yeni özellikler geldi. Outlook'un en yeni sürümü Evernote, GIPHY, Nimble, Trello ve daha birçok eklenti içeriyor. İki yıl önce Outlook, hareket halindeyken daha fazla başarı elde etmenize yardımcı olmak amacıyla yeni özellikler için kolları sıvadı. Önem verdiğiniz e-postalara odaklamanıza yardımcı olan önemli bir servis ancak daha fazlasını sunmak hayatı kolaylaştırmak için birçok eklentiyle birlikte geldi. Sadece e-postalarınızı göstermek için değil tüm gününüzü yönetebilen bir takvim anlamına gelir.

Ve bugün iOS için eklentiler içeren Outlook posta kutumuza yeni ekstra görevleri sürdürmeyi planlıyor. Yapılan açıklamada "Evernote, GIPHY, Nimble, Trello ve Smartsheet ile işbirliği yapmaktan ve eklentilerini iOS'ta Outlook'a getirmekten büyük mutluluk duyuyoruz" sözleri kullanıldı. Ayrıca firma Dynamics 365 ve Microsoft Translator kullanıma hazır hale getireceklerinin de sinyalini verdi. Bununla birlikte pek çok özelliğin Microsoft tarafından gelmesi bekleniyor. iOS 'ta Outlook eklentilerini kullanmaya başlamak için uygulamayı güncellemeniz gerekmektedir.

Peki siz Outlook uygulamasını kullanıyor musunuz?