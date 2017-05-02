Büyük bir heyecan ile beklenen Outlast 2 oyunu geçtiğimiz hafta oyun mağazasındaki yerini aldı. Sadece bir hafta içerisinde Türkçe yaması hazırlandı..

Heyecan dolu içerikler bulundurmasıyla oyunseverleri heyecanlandıran Outlast 2 oyunu nihayet geçtiğimiz hafta çıkışını gerçekleştirdi. Oyunun çıkışının ardından Türkçe yamasının ne zaman çıkacağı merak ediliyordu ki Türkçe yama şimdiden hazır.

Serinin ilk oyunu ülkemizde büyük bir beğeniyle karşılanmışı. Şimdiye kadar serinin ikinci oyunu hakkında pek bir olumsuz yorum yok. 49 TL'lik özel fiyatıyla Steam üzerinde satışta olan oyun ne yazık ki Türkçe desteğiyle gelmedi. Muhtemelen bir sonraki oyunun da Türkçe olup olmayacağı Outlast 2'nin satış rakamları netleştirecek. Türkçe olmayan Outlast 2 oyunu için dört kişilik bir ekip Türkçe yama oluşturdu. Bununla birlikte oyunseverler Türkçe yama ile daha iyi bir deneyim yaşayabilecek.

Türkçe yama çalışmalarına geçtiğimiz hafta başlayan ekip bu hafta çalışmalarını gerçekleştirdiler. 4 kişilik ekibin hazırladığı Outlast 2'nin yamasını aşağıda yer alan bağlantı üzerinden indirebilmeniz mümkün.

Outlast 2 Türkçe yamasını indirmek için tıklayınız.