Otomobillerde Kablosuz Şarj Dönemi Başlayabilir!

Son dönemlerde elektrikli otomobiller ile birlikte şarj konusunda daha büyük sıkıntılar yaşanmaya başlandı. Araçların daha kolay bir şekilde kullanılabilmesi adına alternatif şarj istasyonları üzerinde çalışmalar sürse de şu ana kadar sonuca ulaşabilen bir marka yok. Üstelik pek çok otomotiv markası tarafından elektrikli otomobil konusunda çalışmalar yapılsa da şarj konusunda bugüne kadar önemli bir adım atılmadı, çözüm sunulamadı.

Daha çok belirli lokasyonlarda kurulmuş şarj istasyonlarında kablolu bir şekilde araçların şarj edilmesi söz konusu olsa da bu durum kuşkusuz acil ihtiyaçlarda otomobillerin hemen şarj olmasını ve kullanılmasını sağlayamıyor.

WiTricity ile General Motors Ortaklığı Umut Yarattı

Konu ile ilgili yapılan son açıklamalarda ise kablosuz şarj çözümleriyle bilinen WiTricity ile General Motors özel bir anlaşma yaptı. Bu anlaşma ile birlikte kablo bağlantısı olmadan özel bir platform üzerinden araçların şarj edilebilmesi sağlanacak. Wireless gibi özel kablosuz bağlantı seçeneklerinin kullanılacağı bu şarj teknolojisinde araçların herhangi bir bağlantı kurmaya gerek kalmadan sadece park edilir halde bırakılmasıyla şarj olması sağlanacak. Bu konuda önümüzdeki günlerde yeni projelerin açık bir şekilde paylaşılması bekleniyor.

Yapılacak ortak çalışma ile birlikte aracın park edildiği yerde elektrik ihtiyacının karşılanması ve kişilerin herhangi bir şey yapmasına gerek kalmadan bu konuda gerekli desteğin alınabilmesi mümkün olacak.