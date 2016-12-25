Origin Kış İndirimleri Başladı

Dünya genelinde oyun oynanması konusunda pek çok farklı oyun platformu oluşturularak kullanıma sunuldu. Özellikle Steam’de başlatılan kış indirimleri ile birlikte milyonlarca kullanıcı sunucuların çökmesine dahi sebebiyet verdi. İndirimlere ilginin bu kadar fazla olması pek çok oyun platformunda da indirimlerin başlatılmasını sağladı.

Origin’de İndirim Fırsatları

Konu ile ilgili yapılan yeni açıklamalarda Electronic Arts'ın oyun platformu Origin üzerinden de indirimlere başlandığı belirtildi. Kişiler pek çok farklı yeni oyun için dahil bu indirim imkânlarından yararlanabilecek. Yüksek fiyatlar nedeniyle oyunları satın alamayan ya da uygun fiyatlar üzerinden yeni oyunlara sahip olmak isteyen kişiler bu imkanlardan faydalanabilir. Yapılan açıklamalarda FIFA 17, Battlefield 1, Need For Speed gibi pek çok farklı oyunda yüzde 75’lere varan indirimlerin yapılacağı belirtilirken kişiler oldukça cazip seçeneklerden faydalanabilecek. Bu bakımdan sizler de bu fırsatları kaçırmak istemiyorsanız Origin hesabınız üzerinden yapacağınız indirme işlemleriyle birlikte tüm bunlara sahip olabilirsiniz. Sistemde yayınlanan ve indirimli bir şekilde satışa sunulan oyunlar ise şöyle;

FIFA 17 - %50 indirim - 29.99 €

Battlefield 1 - %40 indirim - 35.99 €

Titanfall 2 - %50 indirim - 29.99 €

Need for Speed - %75 indirim - 9.99 €

Dragon Age: Inquisition - %50 indirim - 9.99 €

Battlefield 4 - %50 indirim - 9.99 €

Star Wars Battlefront - %67 indirim - 9.99 €

Sims 4 - %67 indirim - 19.99 €